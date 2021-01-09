Спицов не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки в Валь-ди-Фьемме
13:27
Лыжник Денис Спицов — единственный среди россиян, который не смог пройти через квалификацию спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».
Александр Терентьев, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин
Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Артем Мальцев, Алексей Червоткин вышли в четвертьфинал.
Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.
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