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Спицов не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки в Валь-ди-Фьемме

13:27

Лыжник Денис Спицов — единственный среди россиян, который не смог пройти через квалификацию спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».

Александр Терентьев, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин
Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Артем Мальцев, Алексей Червоткин вышли в четвертьфинал.

Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.

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