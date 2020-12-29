Состав сборной России на «Тур де Ски»
10:03
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на многодневку «Тур де Ски», информирует «РИА Новости».
Турнир пройдет с 1 по 10 января.
?В состав мужской команды вошли действующий победитель многодневки Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.
У женщин выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фадеева.
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