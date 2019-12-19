Состав сборной России на этап Кубка мира в Планице
16:12
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав команды на этап Кубка мира, который пройдет в Планице (Словения) 21-22 декабря, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.
Мужчины: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, Илья Порошкин.
Женщины: Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царева.
В рамках этапа в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.
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