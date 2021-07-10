Скончался бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

Бывший президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер умер на 78-м году жизни, сообщает ТАСС.

Каспер возглавлял FIS на протяжении 23 лет. В начале июня 2021 года его сменил шведский миллиардер Йохан Элиаш.

За несколько дней до конгресса FIS, на котором Элиаш был избран президентом организации, Каспер попал в больницу, где находился до конца жизни.

Каспер был вице-президентом координационной комиссии на пяти последних зимних Олимпийских играх, в том числе и в Сочи в 2014 году.