Скончался бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер
19:17
Бывший президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер умер на 78-м году жизни, сообщает ТАСС.
Каспер возглавлял FIS на протяжении 23 лет. В начале июня 2021 года его сменил шведский миллиардер Йохан Элиаш.
За несколько дней до конгресса FIS, на котором Элиаш был избран президентом организации, Каспер попал в больницу, где находился до конца жизни.
Каспер был вице-президентом координационной комиссии на пяти последних зимних Олимпийских играх, в том числе и в Сочи в 2014 году.
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