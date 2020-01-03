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Сергей Устюгов: «Сегодняшняя гонка была близка к идеальной»

3 января 2020, 23:41

Российский лыжник Сергей Устюгов остался доволен своим выступлением в масс-старте на этапе «Тур де ски» в Валь-ди-Фьемме. Устюгов занял второе место, уступив на финише Йоханнесу Клебо 0,7 секунды.

— Все было идеально, лыжи катили очень хорошо, — цитирует официальный сайт FIS Устюгова. — После этой гонки я чувствовал себя гораздо свежее, чем год назад. Сегодняшняя гонка была близка к идеальной, особенно с учетом того, что я смог финишировать вторым.

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