Сергей Устюгов: «Сегодняшняя гонка была близка к идеальной»

Российский лыжник Сергей Устюгов остался доволен своим выступлением в масс-старте на этапе «Тур де ски» в Валь-ди-Фьемме. Устюгов занял второе место, уступив на финише Йоханнесу Клебо 0,7 секунды.

— Все было идеально, лыжи катили очень хорошо, — цитирует официальный сайт FIS Устюгова. — После этой гонки я чувствовал себя гораздо свежее, чем год назад. Сегодняшняя гонка была близка к идеальной, особенно с учетом того, что я смог финишировать вторым.