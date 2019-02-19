Сергей Устюгов: "Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна"

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что Олимпиада под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) не представляет для него особого интереса. 26-летний спортсмен добавил, что ему больше хочется выиграть Кубок мира.

- Прошло столько времени, но я до сих пор не знаю причин, по которым пропустил Олимпийские игры, и думаю, что никогда не узнаю, - приводит ТАСС слова Устюгова. - Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна. Мне интересен чемпионат мира, Кубок мира, который хочется выиграть.

Да, классно стать олимпийским чемпионом, но я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто.

Напомним, Устюгов пропустил Олимпиаду-2018 из-за того, что МОК без объяснения причин отказал ему в приглашении на соревнования.

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