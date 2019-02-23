Сергей Устюгов: "Моя мама очень расстроилась из-за скандала с Клебо"

Лидер мужской сборной России Сергей Устюгов, занявший девятое место в скиатлоне на чемпионате мира в Зефельде, после завершения гонки отметил, что не собирается больше конфликтовать с норвежцем Йоханнесом Клебо, с которым повздорил в спринте.

- Перед чемпионатом мира планировал реализовать себя в спринте и скиатлоне, - признался Устюгов. - Но в спринте от забега к забегу я не показывал того, что я умею от старта до финиша. У нас был разговор с Маркусом (Крамером, тренером Устюгова. – Прим. "СЭ"), и я экономил силы к финалу. Но, как вы все видели, мне не удалось выйти из полуфинала.

- Вы отказываетесь от участия в командном спринте. Но классическую эстафету вы же побежите?

- Это будет решать тренерский штаб, но, по сути, я тоже не попадаю в состав. Я за справедливость. Если ты заслужил, то должен участвовать. Нет – не надо. Чтобы потом ни у кого не возникали вопросы, как у меня два года назад по поводу Никиты Крюкова.

- А что с остальными гонками? Не может так получиться, что сегодня чемпионат мира для вас закончится?

- По итогам скиатлона я заслужил право выступать в марафоне. Но здесь тоже решение за тренерами. Посмотрим.

- Долго в команде обсуждали инцидент с Клебо?

- Многие ребята звонили и писали, все были на моей стороне, за что им большое спасибо. А так есть и те, кто против меня – им тоже спасибо.

- У вас не изменилось мнение по поводу инцидента?

- Это спорт, случается всякое. Очень сильно расстроилась моя семья. Мама сильно переживала по этому поводу. Но когда она увидела мою улыбку и поняла, что у меня все в порядке, я нее отлегло от сердца.

- Сегодня перед стартом общались с Клебо?

- Нет. Я увидел его, он увидел меня, развернулся и ушел. Конфликтовать мы не будем. Жаль, что сегодня Сундбю не выиграл. У него нет ни одной золотой личной медали чемпионатов мира, и сегодня он опять мимо.

- Большунов тоже обидно проиграл Рете всего одну десятую.

- Да, я как раз спускался к стадиону и видел, как они финишировали втроем. Когда приехал, то первым делом спросил: "Саня, ты третий?" - "Нет, второй". – "Классно". (Владимир Иванов)

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