Сергей Устюгов: "Хочу выиграть "Тур де Ски" за тех, кого отстранили"

Россиянин Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе "Тур де Ски" заявил, что намерен стать победителем престижных соревнований. Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS из-за начатого в их отношении расследования на основе данных из второй части доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

– Что скрывать, я очень хочу выиграть "Тур де Ски", – приводит "Лыжный спорт" слова Устюгова. – Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.

Отмечается, что переводчица во время флеш-интервью выбрала более мягкую формулировку слов Устюгова, сказав: "Хочу выиграть этот "Тур" за себя и за тех, кто остался дома".