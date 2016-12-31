Сергей Устюгов: "Хочу выиграть "Тур де Ски" за тех, кого отстранили"

Россиянин Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе "Тур де Ски" заявил, что намерен стать победителем престижных соревнований. Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS из-за начатого в их отношении расследования на основе данных из второй части доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях.
– Что скрывать, я очень хочу выиграть "Тур де Ски", – приводит "Лыжный спорт" слова Устюгова. – Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.
Отмечается, что переводчица во время флеш-интервью выбрала более мягкую формулировку слов Устюгова, сказав: "Хочу выиграть этот "Тур" за себя и за тех, кто остался дома".
Долой марионеток-макларенеток
Достойное желание...
23:29 31 декабря 2016
RW.irk
Ха-ха. Пукнул дундачек очередной, а тут такая лажа)) Легков победитель тур де ски 2013. Видать там тоже агенты кгб работали)))
21:00 31 декабря 2016
streletc1783
sergs1Ну ты дебил!Легков его и выигрывал!
20:51 31 декабря 2016
shu111
Главного астматика, надеюсь, пасут. А Легков, на секундочку, выигрывал Тур де Ски. И там он сдавал анализы не Родченкову, а местным. И всегда был чист. Так что сунь себе, сирожа, пустую бутылочку дюшеса в свое банальное отверстие. И эфедринчиком закинься, чтоб не задохнуться.
20:24 31 декабря 2016
sergs1
А кто там мог выиграть? Легков? Без Дюшеса 10 место максимум! Так что и займешь ты 10е место за него.
19:21 31 декабря 2016
tryam
уже пробирки то царапают в ВАДА, от системы не уйдешь, можно не стараться)
19:07 31 декабря 2016
streletc1783
Выиграешь и тебя отстранят.Удачи!
19:05 31 декабря 2016