Сборная Швеции объявила состав на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам
15:50
Сборная Швеции по лыжным гонкам представила состав на третий этап Кубка мира.
Мужчины: Густаф Берглунд, Йенс Бурман, Йонас Эрикссон, Георг Эрссон, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрем, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.
Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрем, Моа Ханссон, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Моа Олссон, Эмма Рибом.
Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария).
Дополнительная информация:
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2021/langdlandslagettilldavos/
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