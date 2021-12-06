Сборная Швеции объявила состав на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

Сборная Швеции по лыжным гонкам представила состав на третий этап Кубка мира.

Мужчины: Густаф Берглунд, Йенс Бурман, Йонас Эрикссон, Георг Эрссон, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрем, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрем, Моа Ханссон, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Моа Олссон, Эмма Рибом.

Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария).