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Сборная Швеции объявила состав на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

15:50
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Сборная Швеции по лыжным гонкам представила состав на третий этап Кубка мира.

Мужчины: Густаф Берглунд, Йенс Бурман, Йонас Эрикссон, Георг Эрссон, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрем, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрем, Моа Ханссон, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Моа Олссон, Эмма Рибом.

Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария).

Дополнительная информация:

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2021/langdlandslagettilldavos/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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