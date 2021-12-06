Соревнования «Тур де Ски» в Оберстдорфе пройдут в этом сезоне без зрителей

Этап лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе в этом сезоне пройдет без присутствия болельщиков. Такое решение было принято из-за ужесточения антикоронавирусных мер в Баварии, сообщает Bild.

Немецкий этап должен пройти 31 декабря — 1 января. В расписании присутствуют мужской и женский масс-старты свободным стилем, а также классические спринты.

Отметим, что сама многодневка продлится с 28 декабря по 4 января. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.