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Соревнования «Тур де Ски» в Оберстдорфе пройдут в этом сезоне без зрителей

20:23
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Этап лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе в этом сезоне пройдет без присутствия болельщиков. Такое решение было принято из-за ужесточения антикоронавирусных мер в Баварии, сообщает Bild.

Немецкий этап должен пройти 31 декабря — 1 января. В расписании присутствуют мужской и женский масс-старты свободным стилем, а также классические спринты.

Отметим, что сама многодневка продлится с 28 декабря по 4 января. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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Иван Шитик все материалы автора
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