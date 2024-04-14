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Сегодня, 13:00

Эксперт — о запрете фтора: «В борьбе за экологию перегнули палку. Насыпать порошок на лыжню — и всех сразу дисквалифицировать?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина в интервью «СЭ» объяснила, по какой причине FIS вместе с IBU запретили использование фторсодержащих лыжных мазей.

«Основной тренд — это попытка уйти от фтора. Сейчас это тема номер один и большая проблема для Европы. Большие усилия, средства и знания идут в эту сторону. Продумывают, как успешнее заменить фтор, чем можно его компенсировать. России пока это касается в меньшей степени, но в будущем наверняка и нам предстоит решать этот вопрос, особенно после возвращения на международную арену. Структура лыж меняет их работу в зависимости от погодных условий, с одной стороны — делает их более узкодиапазонными, с другой (если брать конкретные погодные обстоятельства) — заметно улучшает работу лыж. Так что ждем инноваций прежде всего в этом направлении.

 
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Есть фильм «Темные воды», от которого и пошла вся эта история с фтором. Юристы судились с компанией DuPont, которая загрязняла окружающую среду вредными фтористыми составами. Так тема фтора попала в общественную повестку, вызвала дискуссию. Но производители мазей утверждают, что на всех лыжников вместе наберется 10 граммов вредного фтора, поэтому здесь, на мой взгляд, перегнули палку в борьбе за благие, казалось бы, вопросы... Но теперь имеем, что имеем. О'кей, ввели запрет, но ведь на этом сложности не заканчиваются. На этапах Кубка мира лыжи проверяют до старта. А вот на лыжных марафонах — после финиша. И, по идее, на лыжню можно высыпать порошок, и прибор покажет наличие фтора. И что, дисквалифицировать всех сразу?» — сказала Родина.

В России запрет на фтор пока не введен и касается только международных соревнований.

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