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Сегодня, 10:42

Степанова рассказала, почему решила уйти из сборной Архангельской области

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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала о причинах ухода из сборной Архангельской области по лыжным гонкам.

«Сейчас проект УЛК подошел к концу, и я ухожу из сборной Архангельской области. Инвестор в спорте всегда прав, я же старалась в прошедшем сезоне принести региону максимум золотых медалей. Не сомневаюсь, что найду достойный вариант для продолжения своей карьеры», — написала Степанова в Telegram-канале.

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Ранее Степанова стала победительницей в гонке преследования и спринте на этапе Кубка России в Кировске.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Степанова стала олимпийской чемпионкой в эстафете вместе с Натальей Непряевой, Юлией Ступак и Татьяной Сориной.

Вероника Степанова
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