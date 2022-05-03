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Сегодня, 11:54

Российская лыжница Вероника Степанова дала совет иностранным журналистам

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания иностранных журналистов о себе.

«С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях. С некоторыми из этих журналистов мне довелось познакомиться лично, что, возможно, и сформировало у них какое-то мнение обо мне.

У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»?» - написала Степанова.

Она также посоветовала западным журналистам заняться тем, чтобы подумать о силе русского характера.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о высказываниях Степановой в его адрес.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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Эмиль Иверсен отреагировал на слова Вероники Степановой в свой адрес
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