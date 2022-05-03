Норвежский лыжник Гольберг не может набрать форму после коронавируса

Норвежский лыжник Поль Гольберг все еще ощущает последствия после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает NRK.

Гольберг заразился COVID-19 в феврале во время этапа Кубка мира в Лахти. Он не тренировался с момента начала болезни.

Последствия проявляются в виде головных болей и проблем с концентрацией внимания.

Норвежский спортсмен, который сейчас тренируется на лыжероллерах, отметил, что пока не может набрать достаточную форму.