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Сегодня, 20:14

Норвежский лыжник Гольберг не может набрать форму после коронавируса

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежский лыжник Поль Гольберг все еще ощущает последствия после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает NRK.

Гольберг заразился COVID-19 в феврале во время этапа Кубка мира в Лахти. Он не тренировался с момента начала болезни.

Последствия проявляются в виде головных болей и проблем с концентрацией внимания.

Норвежский спортсмен, который сейчас тренируется на лыжероллерах, отметил, что пока не может набрать достаточную форму.

Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Поль Гольберг
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