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Сегодня, 11:27

Эмиль Иверсен отреагировал на слова Вероники Степановой в свой адрес

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вероника Степанова.
Фото Соцсети

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова россиянки Вероники Степановой в свой адрес.

Ранее спортсмен заявил, что Норвегия зависит от России в этом виде спорта, так как российские лыжники мотивируют.

«Многие мне звонили и спрашивали, но я не ответил. Вероятно, я что-то сказал о России, это не понравилось Степановой. Она может продолжать говорить, но я не воспринимаю близко к сердцу ничего из того, что она говорит», — цитирует Иверсена «РИА Новости» со ссылкой Nettavisen.

На Олимпиаде в Пекине Иверсен завоевал стал серебряным призером в эстафете. Вероника Степанова стала в эстафете олимпийской чемпионкой.

Источник: https://www.nettavisen.no/
Вероника Степанова
Эмиль Иверсен
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