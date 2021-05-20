Россиянка Мацокина заявила, что для победы над Норвегией в лыжах в стране нужно создать подходящие условия

Российская лыжница Христина Мацокина в интервью «СЭ» высказалась о различиях в системе подготовки спортсменов в России и Норвегии и причинах, по которым на данный момент россияне уступают норвежцам.

«Если сравнивать с Норвегией, то они все-таки пока впереди. Но мы большими шагами стремимся к ним. Чтобы противостоять им на равных. И за последние годы российская сборная сильно прибавила в результатах. Видна положительная динамика, и надеюсь, что дальше будет только лучше. В Норвегии лыжные гонки — это главный вид спорта в стране, они с самого детства стоят на лыжах. Если бы у нас в России все развивалось так тщательно и качественно, как у них, то, вероятно, и результаты были бы лучше. Я иногда вижу, как у них готовят трассу в глухом лесу, и понимаю, что далеко не везде в России могут подготовить такую трассу и предоставить такие условия для тренировок. Так что мы вполне можем конкурировать с Норвегией, причина отставания — в инфраструктуре, отношении к спорту», — сказала Мацокина.

(Рустам Имамов)

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