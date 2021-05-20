Участница чемпионата мира Мацокина высказалась о фильме про Елену Вяльбе «Белый снег»

Российская лыжница Христина Мацокина в интервью «СЭ» поделилась мнением о фильме Николая Хомерики «Белый снег», который рассказывает биографию президента Федерации лыжных гонок России и трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

«Мне очень понравился фильм, идет на одном дыхании. Возможно, это связано с тем, что я сама из Магадана. Многие кадры были мне знакомы. И все равно фильм был про нашу стихию, было очень интересно посмотреть, как складывалась судьба Елены Валерьевны, гордость берет. Она для меня кумир, как и для многих людей в Магадане. Местная суперзвезда, ее в городе почти все знают. Каждый год она приезжает в Магадан, организует соревнования «Лыжня Вяльбе». Детишки всегда очень радуются, когда ее видят. Хотят сфотографироваться, взять автограф. Равняются на нее.

Здорово, что у меня на глазах был яркий пример. Я видела, что можно из далекой глубинки пробиться на самый верх, своим характером, силой воли. Трудолюбием можно свернуть горы. Сейчас тоже есть яркий пример — это и Александр Большунов, и Юлия Ступак, и Наталья Непряева. Все девчонки и ребята, которые борются с норвежцами, — отличный пример для молодежи».

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Христины Мацокиной читайте на сайте «СЭ»