Лыжница Мацокина не согласна с тем, что другие россиянки не могут навязать конкуренцию Юлии Ступак

Российская лыжница Христина Мацокина в интервью «СЭ» поделилась мнением о конкуренции в женской сборной России и сравнила ее с конкуренцией в мужской команде. Также она высказалась о статусе лидера женской сборной Юлии Ступак, которая в прошлом сезона заняла второе место общего зачета Кубка мира.

«У нас в команде хорошая конкуренция в последнее время наметилась, подтянулись из молодого возраста в старший сильные девочки, опытные девушки вернулись из декрета. Так что борьба серьезная. Но это опять же только в плюс, конкуренция рождает прогресс, и такая борьба поможет нам всем расти и показывать высокие результаты уже на международной арене. Правда, я думаю, у нас пока еще не такой уровень высокий, как у парней. У мужчин, не считая Большунова, любой может без потери результата заменить каждого. Все равны, все могут подставить друг другу плечо. И в то же время за каждое место на крупном старте серьезная борьба.

У нас не так, за Ступак еще есть люди. Юлия, конечно, лидер команды, но и Наталья Непряева от нее не сильно на самом деле отстает и конкуренцию составляет. Татьяна Сорина вернулась из декрета и тоже дает бой иностранкам. Так что есть хороший костяк, не один человек. Яна Кирпиченко здорово закрепилась в основе. Своим примером лидеры помогают стремиться к ним нам, молодым», — сказала Христина.

(Рустам Имамов)

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