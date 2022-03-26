Бородавко: «Не нужно строго судить второе место Большунова, он не показал свой максимум»

Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Терентьева в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

Александр Большунов финишировал вторым. Он проиграл Терентьеву 0,4 секунды.

«Не стоит строго относиться ко второму месту Большунова. Саша отлично сегодня выступил, но не показал свой максимум. Так бывает, ничего страшного. Он лидировал, а Терентьев только на финишной прямой его опередил. Нужно похвалить Терентьева, не надо ругать Большунова! Я рад, что все наши ребята хорошо выступили . Сегодня молодцы все, гонка — шик! А про критику нужно забыть. Нужно поддерживать наших ребят, негатива им хватает», — сказал Бородавко «СЭ».

Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.