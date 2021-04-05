Резцова объяснила свои слова про «звездную болезнь» Большунова

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила, что имела в виду, когда говорила о «звездной болезни» Александра Большунова.

«У Большунова есть немножко «звездная болезнь», которая проявляется в его поведении и отношении к другим спортсменам, — сказала Резцова «СЭ». — Чуть-чуть нос кверху. В любом случае соперников надо уважать. Все было на виду — Саша подошел к финну и чуть-ли не затоптал его. Людям не нравится, что я говорю? Я не знаю. Я человек большого спорта. Я все это вижу. Сашу я очень уважаю, но то, как он себя повел в этом моменте. Считаю, что он был неправ».

По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов. Также россиянин — победитель Кубка мира-2019/20.

(Артем Бухаев)