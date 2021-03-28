Резцова: «Большунов сильнейший. Пока это не изменить»
13:08
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
«Вообще, я биатлонистка, а лыжные гонки были в моей жизни сто лет назад. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний день Александр Большунов сильнейший. Полагаю, что пока это не изменить», — сказала Резцова «СЭ».
Ранее, 28 марта, Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.
30 км дистанции Большунов преодолел за час, восемь минут и 53 секунды. Иван Якимушкин уступил лидеру 47 секунд, опередивший на долю секунды Андрея Ларькова.
(Артем Бухаев)
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