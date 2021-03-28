Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала пятой в марафоне на чемпионате Финляндии

Финский биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала пятой в 30-километровом марафоне на чемпионате Финляндии.

Победу в гонке одержала 42-летняя Риита-Лииса Ропонен, второй стала Анна Килонен, третьей — Криста Пярмякоски.

Кайса Мякярянен завершила профессиональную карьеру в прошлом году в статусе трехкратной победительницы Большого хрустального глобуса.