Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала пятой в марафоне на чемпионате Финляндии
16:09
Финский биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала пятой в 30-километровом марафоне на чемпионате Финляндии.
Победу в гонке одержала 42-летняя Риита-Лииса Ропонен, второй стала Анна Килонен, третьей — Криста Пярмякоски.
Кайса Мякярянен завершила профессиональную карьеру в прошлом году в статусе трехкратной победительницы Большого хрустального глобуса.
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