Сорина прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России

Татьяна Сорина 28 марта во время флеш-интервью прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмеени.

«Моя первая победа, я очень счастлива. Наконец-то это случилось, это была моя цель на этом чемпионате и со второй гонки я это сделала. «Классика» была идеальна, это, наверное, лучшие лыжи в этом году. Все получилось на «классике», начали уже убегать с конца первого круга. Ну и на «коньке» тоже лыжи хорошо работали, поэтому отрыв становился больше», — заявила Сорина.

Сорина преодолела 15 км за 38 минут и четыре секунды, второй стала Наталья Непряева, уступившая победителю 30 секунд, третьей стала Мария Истомина (+38).