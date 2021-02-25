Ретивых недоволен, что FIS не реагирует на обращения сборной России по нарушениям

Российский лыжник Глеб Ретивых выразил недовольство работой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении наказаний за нарушения правил во время гонок. По его словам, тренер сборной Маркус Крамер обращался по поводу действий соперников, но не получал ответа.

«Никакой реакции нет, — цитирует ТАСС Ретивых. — Я уже говорил, что начиная с «Тур де Ски» Маркус по спорным вопросам постоянно приходил в FIS, поднимал ту или иную проблему. Но там каждый день новый взгляд на ситуацию.

Должно быть единое решение, сейчас же FIS показывает, что во многих ситуациях присутствует небольшая расхлябанность: сегодня они дают желтую карточку, завтра — закроют глаза, а как только с русским спортсменом что-то происходит, мы начинаем жестко реагировать на эти моменты".