Клебо: «Когда я позвонил папе, у меня по лицу катились слезы»

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо сказал, что не смог сдержать слез после победы в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.

— Когда я позвонил папе, у меня по лицу катились слезы, — цитирует VG Клебо. — Я ничего не мог сказать. Эта гонка вызвала у меня много эмоций. Это особенное ощущение, я очень горд, я счастлив.

Для трехкратного олимпийского чемпиона это золото ЧМ стало четвертым в карьере и первым — в данной дисциплине. В тройку призеров спринта классикой вошли три норвежца, а россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое место соответственно.