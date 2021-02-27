Большунову вручат Большой хрустальный глобус в Швейцарии

Церемония вручения российскому лыжнику Александру Большунову Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира состоится во время заключительного этапа сезона-2020/21 в Энгандине (Швейцария), сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

«Все глобусы будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее. Мы стараемся создать особую атмосферу награждения именно в финале, чтобы отметить заслуги победивших в сезоне спортсменов», — цитирует ТАСС представителя FIS.

Большунов досрочно гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира 5 февраля. Для 24-летнего россиянина это вторая победа в общем зачете. Прошлый Кубок мира Большунов завоевал по итогам прошлого сезона.

Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.