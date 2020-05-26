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Призер Олимпиады-2014 Черноусов будет выступать за Швейцарию

18:45
Илья Черноусов. Фото AFP
Илья Черноусов. Фото AFP
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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Илья Черноусов сменит спортивное гражданство и будет выступать за Швейцарию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация одобрила его переход в другую сборную.

33-летний лыжник не выступал за сборную России с середины 2016 года и принимал участие только в коммерческих гонках.

Жена Черноусова — швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин. Пара воспитывает двоих детей.

На Олимпиаде-2014 Черноусов завоевал бронзу в 50-километровой гонке. Первые два места заняли его соотечественники Александр Легков и Максим Вылегжанин. Позднее оба были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Золото должно было достаться Черноусову, однако оба подали апелляции в CAS и сохранили награды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8568969

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