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Лыжные гонки

11 марта, 14:52

Пострадавшую в завале в Сочи лыжницу выписали из больницы

Виктория Кравченко
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Сегодня, 11 марта, пострадавшую во время женского масс-старта в рамках зимней Спартакиады учащихся забрала из больницы мать.

По данным РИА Новости, в ближайшее время спортсменка из Сочи отправится домой.

Делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал, что анализы у девушки в порядке, и она готова отправлятся вместе с командой домой.

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240311/lyzhnitsa-1932291169.html?in=l
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