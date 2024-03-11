Пострадавшую в завале в Сочи лыжницу выписали из больницы

Сегодня, 11 марта, пострадавшую во время женского масс-старта в рамках зимней Спартакиады учащихся забрала из больницы мать.

По данным РИА Новости, в ближайшее время спортсменка из Сочи отправится домой.

Делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал, что анализы у девушки в порядке, и она готова отправлятся вместе с командой домой.

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.