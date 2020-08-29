«Пока Непряева не проделала те шаги, чтобы создать зимой Йохауг очень серьезную конкуренцию». Мнение ее тренера

Юрий Бородавко, личный тренер призера Олимпийских игр и чемпионатов мира Натальи Непряевой, не совсем доволен тем, как его ученица готовится к предстоящему сезону. По словам наставника, ей пока не хватает концентрации и самоотдачи.

— 31.40 в беге на 10 км от Йохауг по стадиону вас поразили? Она чемпионат России по легкой атлетике может выиграть.

— Нет, с ее антропометрическими данными и функциональной подготовкой это реально. Другое дело, что нынешнее перенапряжении Йохауг можно связать с легкоатлетическим сезоном. После насыщенной зимы у нее было огромное желание попасть еще и на чемпионат Европы. Это легко могло привести к накоплению большой усталости, которая сейчас проявляется.

— Хорошая возможность для Натальи Непряевой побороться с ней за Кубок мира?

— Непряева одарена большим здоровьем, но пока, к сожалению, правильно распорядиться своим состоянием у нее не получается. Хотелось бы желать большего и лучшего от ее отношения к реализации поставленных целей. Пока ей не хватает концентрации и самоотдачи.

— Это ощущается даже сейчас?

— Пока она не проделала те шаги, чтобы создать в предстоящем сезоне Йохауг очень серьезную конкуренцию. Надеюсь на лучшее, но пока не все идет так, как хотелось бы. (Владимир Иванов)

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