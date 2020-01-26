Петтер Нортуг: «Большунов изменил стратегию, он стал умнее тактически»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился мнением об Александре Большунове. Накануне он выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия).

— Он изменил стратегию, — приводит слова Нортуга tv2. — На чемпионате мира он тянул за собой людей и плавно ускорялся. Теперь отпустил норвежцев и позволил им делать свою работу. Он выходил вперед и брал бонусные очки, оказываясь в нужное время в нужном месте. Большунов сделал правильный выбор на последней вершине холма. Сейчас, когда он в форме, выглядит иначе, чем в прошлом году. Он стал умнее тактически и позволяет норвежцам идти впереди.

Думаю, он уже чему-то научился. У него умный тренер. Они наверняка изучали гонки Кубка мира, потому что там он допустил несколько ошибок.