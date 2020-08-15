Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг признался, что его оштрафовали за превышение скорости, а позже нашли дома наркотики. Олимпийский чемпион Александр Легков выразил свое мнение по поводу случившегося.

— Я не знаю, чем сейчас занимается Нортуг и как он проводит время, — рассказал Легков. — В этой связи сложно сказать, почему это произошло: от нехватки адреналина или еще чего-то. Не могу говорить за него.

?Что касается наркотиков, то это все печально и неправильно. Но для меня, если честно, это вообще непонятная тема, практически на грани фантастики. Потому что наркотики я видел только по фильмам. Как это происходит в жизни: в клубах или где-то еще, — даже не знаю.

Но я переживаю за Петю. Молодой парень, жены и детей нет. Куражится. Образ жизни как из того фильма: «Хочу халву ем, хочу — пряники».

Презирать Петтера я не начал. Уважаю его как спортсмена, как личность и как приятеля — если он меня таковым считает. Если он приедет на следующий год на «Гонку Легкова», — с удовольствием приму его. Серьезно, желаю Пете удачи. Надеюсь, он справится. Пускай куражится, но не до такой степени. Как у меня дела? Пока он гонял на машине, я 40 км на роллерах накатал. Получил там свою порцию адреналина — и сладко заснул. (Владимир Иванов)