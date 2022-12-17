Пеллегрино выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Фендрих стала лучшей среди женщин

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл золото в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, который уступил на финише победителю гонки 0,15 секунд. Третий результат показал Люка Шанава из Франции (+1,25).

В женском спринте лучшей стала швейцарская лыжница Надин Фендрих. Второй к финишу пришла американка Джессика Диггинс (+0,24). Тройку лидеров замкнула Юханна Хагстрем (+0,32).