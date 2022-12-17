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Сегодня, 17:01

Пеллегрино выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Фендрих стала лучшей среди женщин

Алина Савинова
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Федерико Пеллегрино.
Фото Global Look Press

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл золото в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, который уступил на финише победителю гонки 0,15 секунд. Третий результат показал Люка Шанава из Франции (+1,25).

В женском спринте лучшей стала швейцарская лыжница Надин Фендрих. Второй к финишу пришла американка Джессика Диггинс (+0,24). Тройку лидеров замкнула Юханна Хагстрем (+0,32).

Надин Фендрих
Федерико Пеллегрино
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