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Лыжные гонки

8 февраля, 19:45

Паралимпиец Раскатов рассказал, почувствовал ли популярность после участия в Кубке России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Вадим Раскатов.
Фото Фото из личного архива Вадима Раскатова

Паралимпиец Вадим Раскатов в интервью «СЭ» рассказал, почувствовал ли он популярность после участия в Кубке России.

— На самом деле — нет, ничего не заметил, со стороны спортсменов уж точно. Я уже достаточно долго тренируюсь, пять-шесть лет, и всегда стараюсь кататься и тренироваться в таких местах, где это делают лучшие лыжники мира. И у них можно очень многому научиться.

— Лучшие лыжники мира — это ты про россиян, не норвежцев?

— Ну да. Мне кажется, Большунов сейчас если не лучший лыжник мира, то самый стабильный. На протяжении всего сезона бежать все гонки и забирать... За норвежцами я слежу по соцсетям, интересно последить, кто там сильнейший, но честно — мне не шибко интересно смотреть сейчас международные соревнования. Без наших скучно стало, даже им самим, мне кажется, — четыре человека между собой победы разыгрывают, — сказал Раскатов.

Раскатов принял участие в квалификации на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. 20-летний спорстмен финишировал за 5 минут 13,68 секунды.

Полностью интервью Вадима Раскатова читайте на сайте «СЭ»

Вадим Раскатов
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