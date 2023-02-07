Панжинский рассказал какие виды спорта в приоритете у FIS. Это не лыжные гонки

Призер Олимпийских игр, член исполкома FIS Александр Панжинский объяснил «СЭ», почему в Международной федерации лыжного спорта не будут просить Россию и Белоруссию вернуться в организацию.

— Тот факт, что МОК доверил принятие решений по допуску спортсменов международным федерациям — это положительный сигнал?

— Воспринимаю это как начало поиска пути по восстановлению россиян. Для лыжных гонок потеря России — довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимания к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции. В топ-10 приезжают восемь норвежцев — куда это годится. Сами норвежцы хотят видеть борьбу Клебо и Большунова, а не полное доминирование своих спортсменов. Йоханнес сломал Саше палку, его дисквалифицировали. Это обсуждают все, даже те, кто не смотрят лыжные гонки. А постоянные победы Клебо все-таки приедаются. При этом, не стоит думать, что они будут просить нас вернуться.

— Помимо лыжных гонок у FIS есть еще достаточно дисциплин?

— Конечно, лыжные гонки — это только 1/6 часть FIS, и не самая популярная. На первом месте — горные лыжи, на втором — прыжки с трамплина. Глава FIS — владелец компании HEAD, которая делает теннисные ракетки и горные лыжи. Он понимает, что лыжные гонки — важная дисциплина, но это только часть организации. А если он поругается с МОК из-за россиян, то может получить серьезные проблемы и в других видах спорта. Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8 процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.