Панжинский назвал ожидаемым решение FIS продлить отстранение российских лыжников

Член исполкома Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Александр Панжинский заявил, что решение организации отстранить россиян от международных турниров в следующем сезоне было ожидаемым.

22 октября FIS объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«В этом никакой неожиданности нет, наверное, все думали, что так и сложится. FIS транслирует позицию МОК, а МОК пока не очень позитивно относится к российским и белорусским спортсменам из-за политической подоплеки. К сожалению, спорт напрямую зависит от политики, и если раньше это влияние было косвенное, сейчас МОК об этом напрямую говорит. FIS не обладает такой независимостью от МОК, как Международная ассоциация бокса, поэтому пока никаких изменений не произошло, просто продлили отстранение», — приводит слова Панжинского ТАСС.

Также член FIS считает, что как только появится возможность, организация будет готова вновь открыть двери российским и белорусским спортсменам.

«Я думаю, как только появится возможность, FIS будет готова вновь открыть двери российским и белорусским спортсменам. Они сами понимают, что это пойдет только на пользу всему лыжному спорту», — добавил Панжинский.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.