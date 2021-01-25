Опубликован текст пресс-релиза с извинениями Большунова и Вяльбе

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР), президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и лыжник Александр Большунов принесли извинения финну Йони Мяки за инцидент на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР), Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в г. Лахти (Финляндия)., — говорится в заявлении. — Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру».

Ранее Большунов ударил Мяки лыжной палкой на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти, а после финиша врезался в соперника. Это привело к дисквалификации российской эстафетной команды.

Россиянин сможет принять участие в следующем этап Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание за инцидент.