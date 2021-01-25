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FIS не ужесточит Большунову наказание, он сможет выступить на следующем этапе Кубка мира

20:44
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на этапе Кубка мира в Фалуне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS. Отмечается, что Ассоциация лыжного спорта Финляндии не подавала требований о дополнительном наказании россиянина.

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Большунов во время эстафеты махнул палкой в сторону финского лыжника Йони Мяки, а после финиша умышленно врезался в него. В результате он был дисквалифицирован, и его команда лишилась бронзы.

Отмечается, что Большунов сможет принять участие в следующем этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10542759

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