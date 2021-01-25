FIS не ужесточит Большунову наказание, он сможет выступить на следующем этапе Кубка мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на этапе Кубка мира в Фалуне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS. Отмечается, что Ассоциация лыжного спорта Финляндии не подавала требований о дополнительном наказании россиянина.

Большунов во время эстафеты махнул палкой в сторону финского лыжника Йони Мяки, а после финиша умышленно врезался в него. В результате он был дисквалифицирован, и его команда лишилась бронзы.

Отмечается, что Большунов сможет принять участие в следующем этапе Кубка мира в шведском Фалуне.