FIS не ужесточит Большунову наказание, он сможет выступить на следующем этапе Кубка мира
20:44
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на этапе Кубка мира в Фалуне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS. Отмечается, что Ассоциация лыжного спорта Финляндии не подавала требований о дополнительном наказании россиянина.
Большунов во время эстафеты махнул палкой в сторону финского лыжника Йони Мяки, а после финиша умышленно врезался в него. В результате он был дисквалифицирован, и его команда лишилась бронзы.
Отмечается, что Большунов сможет принять участие в следующем этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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