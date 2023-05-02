Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:41

Олимпийским чемпионам Большунову и Непряевой перенесли майский тренировочный сбор из Крыма в Кисловодск

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его группа начнет подготовку к новому сезону в Кисловодске.

«Майский сбор пройдет в те же сроки, но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Сбор группы Бородавко в Кисловодске будет проходит с 15 по 31 мая.

В группу специалиста входят Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Наталья Непряева, Мария Истомина и Дарья Непряева.

Источник: https://tass.ru/sport/17657951?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо заявил, что разочарован работой Норвежской ассоциации
Новости
RSS RSS
Все новости