Олимпийским чемпионам Большунову и Непряевой перенесли майский тренировочный сбор из Крыма в Кисловодск

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его группа начнет подготовку к новому сезону в Кисловодске.

«Майский сбор пройдет в те же сроки, но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Сбор группы Бородавко в Кисловодске будет проходит с 15 по 31 мая.

В группу специалиста входят Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Наталья Непряева, Мария Истомина и Дарья Непряева.