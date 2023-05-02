Якунина рассказала, как провидит межсезонье

Российская лыжница Майя Якунина рассказала, как провидит межсезонье.

«Пока я дома, а так есть план съездить на Дальний Восток. Ориентировочно 20 мая начинаю тренироваться с региональной командой. Я в ней одна, меня тренирует папа. Сложно ли с ним тренироваться? Нет, в принципе, меня все устраивает в этом плане. Мне, наоборот, может быть в какой-то мере легче. Папа злого тебе точно не пожелает. Он подстраивается чисто под меня, под мое самочувствие. Конечно, тяжеловато тренироваться не в большой команде. Ты не можешь увидеть, на каком ты уровне в данный момент. Но мы иногда подстраиваемся и летом можем устроить совместный сбор с другими командами, контрольные тренировки проводим вместе. Сейчас, когда все в России, ты видишь, как ребята тренируются, и можешь посмотреть на себя в сравнении с ними», — приводит слова Якуниной Sport24.