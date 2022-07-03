Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен совершила каминг-аут

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен совершила каминг-аут.

«После нескольких дней шока из-за ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать мишенью этого абсурда, потому что я люблю представительницу своего пола. Мне никогда не было стыдно или страшно — я была горда и счастлива. Но раньше об этом знало только мое ближайшее окружение. Сегодня же я чувствую себя уязвимой и одинокой», — написала Якобсен в своих социальных сетях.

35-летняя спортсменка заявила, что хочет быть открытой и свободной.

«Я думаю не только о себе, но и о других людях, которые испытали на себе, что любовь непредсказуема. Я не боюсь. Просто хочу быть открытой и свободной — и любить того, кого хочу», — отметила Якобсен.

Лыжница написала этот пост после инцидента, произошедшего в Осло. На городской гей-клуб произошло нападение, в результате которого погибло два человека и еще 21 пострадал.

Якобсен — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, трехкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. В апреля 2020 года она объявила о завершении карьеры.