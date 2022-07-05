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Сегодня, 15:50

FIS продлил отстранение российским спортсменам от соревнований на летний сезон

Алексей Еремин
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Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на летний сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Решение, согласно которому российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в каких-либо соревнованиях FIS за пределами своей страны, остается в силе в течение всего летнего сезона. Совет вернется к этой теме осенью», — цитирует заявление пресс-службы федерации ТАСС.

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/15130091
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