Лыжник сборной России рассказал, как от него убегали коровы

Российский лыжник Евгений Белов в интервью «СЭ» рассказал о своем детстве в Свердловской области.

— Вы родом из поселка Октябрьского. Чем там народ занимался, были ли альтернативы лыжам? Народ не спивался?

— Да, это довольно маленький поселок, 700 человек. Там из мест работы только школа, спортивная школа, дом престарелых и железная дорога. В общем-то все. Но не скажу, что у нас была совсем глухая деревня и люди не знали, чем вообще себя занять. Такой картины я не наблюдал. Все равно все старались, работали, держались. Находились в трезвом уме, так скажем. Но люди живут довольно скромно, и из занятий для детей был только спорт. Лыжные гонки, а в обычной школе волейбол, баскетбол. Нас вывозили на детские соревнования, так что я в том числе чемпион района по волейболу!

— У вас есть запасной вариант, если что.

— Да. (Смеется.)

— Но у вас была прям сельская жизнь? Скотина, птицы, вот это все?

— Да, у каждого дома была корова, у кого по две. По очереди выходили на пастбища, менялись и сутки-двое пасли коров.

— Убегали? Не вы, коровы, конечно.

— Они держатся в основном стадом, но бывает, одна за травкой отойдет от стада, щиплет, и ты идешь в лес искать ее. Леса все уже знали, потому что это не первый раз, не последний. Каждый закуток и полянку знаешь и понимаешь, куда ушла. То есть убегали, но мы знали, где искать.

— Доили когда-нибудь?

— Я пробовал, у меня не получалось, так что все мама делала. (Смеется.) Я, видимо, еще маленький был и боялся. Корова у нас большая такая, я ей в пупок дышал, можно сказать.