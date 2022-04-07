Норвежский лыжник Иверсен надеется не видеть русских на лыжне, пока ситуация не изменится

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Отсутствие россиян на Кубке мира плохо влияет на сам продукт, но сейчас это на втором плане. Пока Россия действует так, как сейчас, я надеюсь, мы не увидим их снова на лыжной трассе. Могу сказать точно: дело не в том, что мы не хотим проигрывать. Все хотят соревноваться с лучшими. Но логично, что сейчас это не на первом месте», — приводит слова Иверсена VG.

Также лыжник заявил, что поддерживает спортивные организации, которые выразили свою позицию.

Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые ясно выразили свою позицию. Надеюсь, что мы не увидим российских спортсменов на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения", — добавил Иверсен.

Ранее другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что решение об отстранении спортсменов из России от международных стартов является правильным.

В марте стало известно, что российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).