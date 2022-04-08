«Она просто вписывается в реалии нашего времени». Устюгов высказался о постах Степановой в соцсетях

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о резонансных публикациях лыжницы Вероники Степановой в социальны сетях.

«Она просто вписывается в реалии нашего времени, — приводит слова Устюгова «Чемпионат». — Я рад, что ее не зарубили на корню и не сказали: стоп, девочка. В реалиях нашего времени Степанова делает то, что нужно с точки зрения раскрутки, с точки зрения становления медийной личностью».

По мнению лыжника, жить в социальных сетях и зарабатывать на этом — нормально.

«Степанову много хейтят, но ведь хейт — тоже внимание, правильно? Как говорит Губерниев, не важно, как говорят о тебе, важно, что в принципе о тебе говорят», — сказал он.

21-летняя россиянка является чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женской эстафете.