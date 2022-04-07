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Сегодня, 15:25

Елена Вяльбе призналась, что Большунов брал терапевтическое исключение

Читать «СЭ» в
Трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она рассказала, что перед началом сезона Александр Большунов брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами.

«У нас в этом сезоне Большунов брал терапевтическое исключение, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в ТИ нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали. Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло... Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался», — заявила Вяльбе.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
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