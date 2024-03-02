Клебо и Пярмякоски выиграли гонки на 20 км классическим стилем на Кубке мира в Лахти

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

27-летний норвежец преодолел дистанцию за 48 минут 0,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен, отставший от лидера на 24 секунды. Третьим стал еще один норвежец Мартин Левстрем Ньенгет с отставанием 58,2 секунды.

В женской гонке с раздельным стартом на 20 км победительницей стала Криста Пярмякоски из Финляндии, завершившая гонку за 52 минуты 8 секунд. Второй стала немка Виктория Карл — +1,9 секунды. Третье место заняла финка Кертту Нисканен (+9,9 секунд).