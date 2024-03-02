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Лыжные гонки

2 марта, 16:32

Клебо и Пярмякоски выиграли гонки на 20 км классическим стилем на Кубке мира в Лахти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

27-летний норвежец преодолел дистанцию за 48 минут 0,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен, отставший от лидера на 24 секунды. Третьим стал еще один норвежец Мартин Левстрем Ньенгет с отставанием 58,2 секунды.

В женской гонке с раздельным стартом на 20 км победительницей стала Криста Пярмякоски из Финляндии, завершившая гонку за 52 минуты 8 секунд. Второй стала немка Виктория Карл — +1,9 секунды. Третье место заняла финка Кертту Нисканен (+9,9 секунд).

Ийво Нисканен
Йоханнес Клебо
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