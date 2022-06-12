Клебо заявил, что Большунов мотивирует его лучше тренироваться

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что трудолюбие россиянина Александра Большунова мотивирует его лучше тренироваться.

«Большунов — машина. Он служит для меня хорошей мотивацией. Мне необходимо повторить его результат. Хотя пока я не могу проехать 180 километров. Меня вдохновляет видеть, как люди тренируются. Надеюсь, Александр будет тренироваться еще лучше», — цитирует Клебо Nettavisen.

Ранее Большунов провел тренировку, проехав 180 километров по пересеченной местности с перепадами высоты.

25-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он также завоевал четыре серебряные медали на Олимпиадах и две бронзы.