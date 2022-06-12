Клебо: «Большунов — просто машина. Для меня это послужит отличной мотивацией»
Клебо заявил, что Большунов мотивирует его лучше тренироваться
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что трудолюбие россиянина Александра Большунова мотивирует его лучше тренироваться.
«Большунов — машина. Он служит для меня хорошей мотивацией. Мне необходимо повторить его результат. Хотя пока я не могу проехать 180 километров. Меня вдохновляет видеть, как люди тренируются. Надеюсь, Александр будет тренироваться еще лучше», — цитирует Клебо Nettavisen.
Ранее Большунов провел тренировку, проехав 180 километров по пересеченной местности с перепадами высоты.
25-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он также завоевал четыре серебряные медали на Олимпиадах и две бронзы.
Источник: https://www.nettavisen.no/
Новости