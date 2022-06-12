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Сегодня, 10:08

Клебо: «Большунов — просто машина. Для меня это послужит отличной мотивацией»

Клебо заявил, что Большунов мотивирует его лучше тренироваться
Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что трудолюбие россиянина Александра Большунова мотивирует его лучше тренироваться.

«Большунов — машина. Он служит для меня хорошей мотивацией. Мне необходимо повторить его результат. Хотя пока я не могу проехать 180 километров. Меня вдохновляет видеть, как люди тренируются. Надеюсь, Александр будет тренироваться еще лучше», — цитирует Клебо Nettavisen.

Ранее Большунов провел тренировку, проехав 180 километров по пересеченной местности с перепадами высоты.

25-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он также завоевал четыре серебряные медали на Олимпиадах и две бронзы.

Источник: https://www.nettavisen.no/
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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