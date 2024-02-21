Большунов: «Летом были мысли завершить карьеру, была нереальная боль»

Российский лыжник Александр Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas рассказал о травме, которую он получил в межсезонье.

— Какая для тебя главная тема в сезоне, что нужно тебе сделать?

— Какая главная тема, какая главная цель, так... Ну, летом у меня случилась достаточно большая травма, после которой я вообще мог завершить, чтобы заниматься своим здоровьем, чтобы все было нормально, ходить, делать обычные дела. Реально когда я лежал на кровати, было нормально, когда я пытался встать, я не мог это сделать — была нереальная боль. Ехали на МРТ, а я даже не могу сидеть в машине. Тогда главная задача была просто залечить травму. Потом, когда начался сезон, понятно, что есть травма, но я такой человек, который — есть травма, но как можно после такой полученной травмы, как ее можно преодолеть, как ее можно перешагнуть и как можно после такой травмы потом показывать результаты, что возможно? И, как правило, человеческий организм может все, но это зависит индивидуально от каждого человека. Какие бы травмы ни были, какие бы препятствия ни были бы, все можно преодолевать. Бывают спортсмены, которые, если получают травму, сразу к врачу, оставляют спорт. Для меня, наоборот, эта ситуация подзадорила, я, наоборот, захотел, не то чтобы проверить, но поучаствовать — а как возможно и насколько можно бегать, соревноваться? И сейчас у меня задача понять, а насколько возможно с этой травмой пройти весь сезон на высоких результатах, чтобы форма была на уровне, для меня это интересно. Как это получится? Уже фактически две трети прошло.

Сейчас желания завершить нет. Оно осталось в том дне, когда я получил медицинское заключение. На следующий день я уже встал и хотел что-то сделать, хотя пешочком пройтись.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024. Он также является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки Тур де Ски.