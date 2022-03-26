Большунов, Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

В Сыктывкаре состоялись четвертьфинальные забеги в спринте свободным стилем у мужчин в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

По итогам пяти забегов в полуфинал напрямую вышли Александр Большунов, Андрей Парфенов, Сергей Забалуев, Денис Филимонов, Иван Якимушкин, Андрей Феллер, Александр Терентьев, Егор Шпунтов, Федор Назаров и Савелий Коростелев. Эти спортсмены финишировали в двойке лучших в своих забегах.

Глеб Ретивых и Андрей Краснов прошли в полуфинал как лаки-лузеры.

Полуфинальные забеги у мужчин пройдут сразу после завершения полуфиналов у женщин.