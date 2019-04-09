Наталья Непряева – о конфликте с Йохауг: "После финиша сказала ей пару ласковых"

Бронзовый призер Олимпиады-2018 лыжница Наталья Непряева рассказала о конфликте с норвежкой Терезой Йохауг, из-за которой россиянка упала в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке.

– Не пробовала ли поговорить с ней после гонки? Почему, пробовала. После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла, – цитирует Непряеву проект "На лыжи". – Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша. Тереза потом несколько раз подходила, извинялась, утверждала, что ничего специально не делала.

Я думала об этом и не могу сказать, специально это было или нет. Если специально, у меня нет слов, чтобы описать такую расчетливость. Но я склоняюсь к тому, что это было случайно. Ведь у нас была большая скорость, лыжня была нарезана на поворотах, был галимый лед.

​В общем зачете Кубка мира Непряева заняла 2 место, Йохауг – третье.

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